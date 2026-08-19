Emekliler Geçinemiyor: İnşaatlarda Çalışmak Zorundalar

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Geçinemediği için inşaatta çalıştığını ifade eden Kadirlili emekli Halil İbrahim Çıplak, "Kalıp işinde çalışıyorum inşaatta. Büyük ihtimalle ölene kadar çalışacağız" derken, bir başka emekli ise "75 yaşındayım. Bu yaşta çıraklık yapıyorum ustalara, harç yapıyorum, boru veriyorum" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aylıkları yetmediği için bazı emekliler inşaatlarda çalışmak zorunda olduklarını ifade ettiler. Kimi emekliler sıva işinde, kimi kalıp işinde, kimisi ise demir işinde çalıştıklarını belirttiler.

"BÜYÜK İHTİMALLE ÖLENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Kalıpçılık yapan emekli Halil İbrahim Çıplak, "Maaşım yetmiyor, burada çalışıyorum. Kalıp işinde çalışıyorum inşaatta. Maaş 23 bin 500 lira, üç tane çocuk var, okula gidiyor. Onların okul masrafına yetmez, bırak yani yeme içmeyi. Büyük ihtimalle ölene kadar çalışacağız. Yurt dışındaki emeklilerin çöpçüsü bile tatil yapıyor, daha önce turizmde çalıştım ama bizim emekliler tatile gidemez" dedi.

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Bir diğer inşaat işçisi Ali Yüksel de "Bir kilo çay olmuş 350 lira. Benim günlüğüm 2 paket çay bile etmiyor. 1 kilo domates 65 lira, 5 kilo yoğurt 250 lira, bunun yeteceği mantık işi mi? Zor oluyor, artık güç kudret kalmadı ama çalışmak zorundayız, çaremiz yok. Arabaya binemiyoruz, bugün 81 lira olmuş mazot, mazota zam geldikçe her şeye geliyor. Takdir edersiniz ki çalışmak zorundayız, şartlar çok zor. Bugün 12 bin lira ile 25 bin lira arasında ev kirası var, sen düşün artık geri kalanını. Emeklinin hali mezara kadar gidecek, yapacak bir şey yok. Çalışacağız" diye konuştu.

Bir başka emekli "İnşaatta çalışıyorum geçinmek için, bir şekilde geçimimi sağlamak zorundayım. Mecbur çalışacağız" dedi.

"BU YAŞTA ÇIRAKLIK YAPIYORUM USTALARA"

İnşaatta çalışan 75 yaşındaki bir başka emekli ise şunları söyledi:

"Ustaların yanına geliyorum, bu yaşta çıraklık yapıyorum ustalara, harç yapıyorum, boru veriyorum. 75 yaşındayım. İş olsa çalışacağım. Başka iş de vermiyorlar, yaş geldi. Yoksa o gençlerden ben daha iyi çalışırım. Onlar işten kaytarıyor, ben kaytarma yollarını bilmiyorum. Sabahın köründe 07.00'de geliyorum, akşam 18.00'de gidiyorum. Elimiz ayağımız tutuyor, idare ediyoruz ama el ayak tutmazsa iş kötü. Artık yavaş yavaş teklemeye başladık da yani, o eski çalışmalar bitti. Tekliyoruz yavaş yavaş ama yine de çalışıyorum Allah'a şükür. Ne yapalım ki geçim, boğaz her gün istiyor. Mecburuz."

"MAAŞ YETSE ÇALIŞIR MIYIZ?"

Bir başka emekli, "İnşaatta çalışıyorum, maaş yetmiyor. Yetse çalışır mıyız? Zor tabii ki, çok ağır şartlar. Maaşlar artacak gibi de gözükmüyor, artmaz bu gidişle. Artırmıyorlar, emekli olalı 2 yıl oldu, hala sürünmeye devam" dedi.

Diğer bir emekli de, "Burada İnşaatta çalışıyorum, şu anda maaş yetmiyor. Burada sıva işi yapıyorum. Yaş 60 olmuş halen devam. Maaşlar artsaydı çalışmazdık. Yapacak da bir şey yok, geçinemiyoruz. Zor, 40 derece sıcakta çalışmak da 60 yaşında zor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA