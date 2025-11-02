Haberler

İnhisar'da İncir Hasadı Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, iklim ve toprak koşullarının elverişli olması sayesinde 196 dekar alanda incir hasadı sürüyor. Eylül'de başlayan hasat, doğal koşullara bağlı olarak Aralık'a kadar devam ediyor. Ürünler iç piyasaya ve yurt dışına ihraç ediliyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde geçmişinde incir hasadı devam ediyor.

İnhisar'ın iklim ve toprak koşullarının incir yetiştiriciliğine elverişli olması sayesinde yaklaşık 196 dekar alanda üretim yapılıyor.

İlçede eylül ayında başlayan incir hasadı, iklim şartlarına bağlı olarak aralık ayına kadar sürüyor.

Toplanan incirler, özenle kasalara yerleştirilerek İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Bilecik pazarlarına gönderiliyor. Ürünlerin bir kısmı da Bursa'daki ihracat firmaları aracılığıyla Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

İnhisar'a bağlı Tarpak köyünde, dedesinden kalma 20 dönümlük arazide babasıyla incir üretimi yapan Hüseyin Kabak, AA muhabirine, bu yıl zorlu doğa koşullarının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

İnhisar incirinin sadece iç piyasada değil, yurt dışı sofralarında da kendine yer bulduğunu anlatan Kabak, şunları kaydetti:

"İncir hasadı biraz meşakkatli ama keyifli. Hasat zamanı da önemli, çok katı toplarsanız da piyasası, kalitesi olmaz. Yumuşak zamanda toplanırsa da olmuyor. Çünkü incirin çok uzun raf ömrü yok. Onun için zamanını ayarlamak gerekiyor. Tabi birazda yağışlara bağlı. Yağış sonrasına kaldığı zaman kalite bozuluyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Düzce gibi illerdeki hallere gönderiyoruz. Daha olgunlaşmadan, 'çakırlı' dediğimiz aşamada toplanan incirleri Bursa'daki ihracat firması aracılığıyla Almanya ve Rusya'ya gönderiyoruz. Türkiye'de iklim koşulları nedeniyle incir üretimi her bölgede yapılmıyor. İnhisar bu açıdan önemli bir üretim merkezi."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.