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İngiltere ve Japonya başbakanları Londra'da bir araya geldi

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Londra'da bir araya gelerek ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltti. Liderler, ileri teknoloji ortaklığı, yatırım ve savunma işbirliğini ele aldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Londra'da bir araya gelerek yatırım ve teknoloji işbirliklerini ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Takaiçi, bugün Londra'da bir araya geldi.

Liderler görüşmede ikili ilişkileri "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltmekten duydukları mutluluğu dile getirirken bunun, İngiltere-Japonya ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

İkili ayrıca, imzalanan İngiltere-Japonya İleri Teknoloji Ortaklığı belgesinin İngiltere'nin araştırma kapasitesi ile Japonya'nın gelişmiş üretim kapasitesini bir araya getirmek için önemli olduğunun altını çizdi.

Starmer, Japonya'nın İngiltere'de yapma kararı aldığı yatırımların ülkedeki emlak ve finansal hizmetler alanlarında on binlerce yeni istihdam sağlayacağını belirtti.

Taraflar, Orta Doğu'daki gelişmeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, Hint-Pasifik bölgesinin istikrarını ve dayanıklı küresel tedarik zincirini de masaya yatırdı.

Takaiçi ve Starmer, savunma alanında ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
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