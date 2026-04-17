İngiltere ve Fransa "şartlar el verdiğinde" Hürmüz'de güvenliği sağlayacak çok uluslu misyonu yönetecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, şartlar el verdiği anda Fransa ile Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü sağlayacak çok uluslu misyonu yöneteceklerini bildirdi.

Starmer, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Hürmüz Boğazı" konulu toplantıya katılan liderlerle düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantıda 49 ülkeden temsilcinin yer aldığını kaydeden Starmer, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olmasının, fiyatların düşmesi ve küresel ekonomik etkiyi durdurmak için gerekli olduğunun altını çizdi.

Hürmüz Boğazı'nın açılacağına dair kararın, kendileri toplantıdayken açıklandığını ve bundan memnuniyet duyduklarını belirten Starmer, "Ancak bunun kalıcı ve işler bir süreç olduğuna emin olmak zorundayız." diye konuştu.

ABD/İsrail ve İran'a atıfta bulunarak, ateşkes sonrası süreçte oynanacak rolü belirlemek için uluslararası aktörleri bir araya getirdiklerini söyleyen Starmer, üç alanda atılacak adımların önemli olduğunu ifade etti.

Starmer, bunların başında Hürmüz Boğazı'nın açık kalması koşuluyla barış için diplomatik baskının geldiğini belirterek, "Bu konuda bugünkü toplantıya katılan ülkeler arasında birlik vardı." dedi.

Boğazın kapalı kalmasının sonucunda ortaya çıkan ekonomik şokun yönetilmesinin de ikinci adım olduğunu kaydeden Starmer, "Şartlar el verdiği sürece enerji güvenliğine, gıda güvenliğine ve deniz ticaretinin devamı için sektöre desteği sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Üçüncü olarak da bölgedeki seyrüsefer özgürlüğünün korunması için askeri planlama yapılması gerektiğine işaret eden Starmer, "İngiltere ve Fransa, şartlar el verdiği anda seyrüsefer özgürlüğünü sağlayacak çok uluslu misyonu yönetecek." diye konuştu.

Starmer, bu misyonun ticari taşımacılık ve mayın temizleme çalışmalarına destek veren barışçıl ve savunma amaçlı olacağını vurgulayarak, "Küresel ticaretin rahatça devam etmesinde çıkarı olan tüm milletleri bize katılmaya çağırıyoruz. Bazıları zaten katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Gelecek hafta Londra'da askeri planlama konferansı yapacak ve misyonun detaylarını açıklayacağız." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasının küresel bir gereklilik ve sorumluluk olduğuna dikkati çeken Starmer, "Küresel enerjinin ve ticaretin özgürce akışını sağlamak için harekete geçmek zorundayız. Vatandaşlarımız barış ve istikrar ortamına dönüş istiyor. Bunun için görevimizi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.