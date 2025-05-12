PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

PKK'nın fesih kararına Kabine sonrası Erdoğan'dan ilk yorum
ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

İngiltere ve AB'den Ekonomik ve Güvenlik İş Birliği Vurgusu

İngiltere ve AB'den Ekonomik ve Güvenlik İş Birliği Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı görüşmede, iki taraf arasındaki ekonomik büyüme ve güvenliği destekleyen yeni iş birlikleri kurma hedefini vurguladı. Lammy, 19 Mayıs'taki zirvenin ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşmesine ilişkin, ülkesinin AB ile ekonomik büyüme ve güvenliği destekleyen ilişki kurduğunu bildirdi.

Lammy ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey, "Weimar+" formatındaki toplantı kapsamında Londra'yı ziyaret eden AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi.

Bakan Lammy, görüşmenin ardından X'ten yaptığı paylaşımda, "AB ile ekonomik büyümeyi, vatandaşlarımızı, kolektif güvenliği koruyan ve destekleyen iddialı ilişki inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lammy, Kallas'ın, "Avrupa'yı daha güvenli yer haline getirecek yeni güvenlik ortaklığını müzakere etmenin herkesin çıkarına" olduğu görüşüne katıldıklarını bildirdi.

İngiltere ve AB'den üst düzey yetkililer, 19 Mayıs'ta Londra'da savunma, güvenlik, suç ve ticaret konularının ele alınacağı zirvede bir araya gelecek.

İngiliz hükümeti söz konusu zirvenin, İngiltere ve AB halkları için somut faydalar sağlayacağı ve ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için bir fırsat sunacağını değerlendiriyor.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.