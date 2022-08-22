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İngiltere'nin en büyük konteyner limanı Felixstowe'un çalışanları iş bıraktı

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İngiltere'nin en büyük konteyner limanı olan Felixstowe'un yaklaşık 1900 çalışanı teklif edilen ücret artışlarının ülkedeki enflasyon oranının altında kalması nedeniyle 1989'dan bu yana ilk kez iş bırakma eylemi yaptı.

İngiltere'nin en büyük konteyner limanı olan Felixstowe'un yaklaşık 1900 çalışanı teklif edilen ücret artışlarının ülkedeki enflasyon oranının altında kalması nedeniyle 1989'dan bu yana ilk kez iş bırakma eylemi yaptı. Liman çalışanlarının dün başlayan iş bırakma eylemi 8 gün sürecek.

Kaynak: AA / Bilal Acar - Güncel

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