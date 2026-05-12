İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

Güncelleme:
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin gelişmesi için teşekkür etti ve turizm, kültür, eğitim alanlarında iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Morris, görev süresi boyunca gösterilen misafirperverlik ve iş birliği için Vali Akbıyık'a teşekkür etti.

Morris, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin, turizm, kültür, eğitim ve ekonomik alanlarda güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Vali Akbıyık ise Büyükelçi Morris'e görev süresi boyunca Muğla'nın doğal, kültürel ve turizm potansiyeline gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette Morris'e Konsolos Neale Jones ve Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay ile beraberindeki heyet eşlik etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇile Yüksel:

İyi bir harita bu. Muğla'ya gelmişken herhalde Marmaris'te de gezmiştir. Orada çok güzel bir balık restoranı var biliyorsunuz. Sahibi de çok misafirperver insandır.

Haber YorumlarıTuğba Can:

Eski zamanlarda böyle ziyaretler daha sık olurdu ve her şey düzgün yürürdü şimdi ise Avrupa ülkeleri bile kendi içinde çatışıyor bu durumu görünce endişe oluyor insan

Haber YorumlarıAndaç Ünal:

Umarım bu dostluk ve kardeşlik bağları İnşallah daim olur, dış ilişkilerimiz hep bu şekilde saygı ve sevgi içinde devam etsin.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

