Haberler

İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'daki gösterilerde protestocuların öldürülmesini şiddetle kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'daki gösterilerde güvenlik güçlerinin şiddet kullanmasının endişe verici olduğunu belirterek, protestocuların öldürülmesini kınadı. Üç ülkenin liderleri, İranlı yetkililere itidal çağrısı yaparak temel hakların korunması gerektiğine vurgu yaptı.

İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'daki gösterilerde güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığına dair haberlerden "derin endişe" duyduklarını ve protestocuların öldürülmesini "şiddetle kınadıklarını" bildirdi.

Üç ülkenin liderleri, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen gösterilere ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığına dair haberlerden derin endişe duyuyoruz ve protestocuların öldürülmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İranlı yetkililerin kendi halkını korumakla yükümlü olduğu ve misilleme korkusu olmadan ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğüne izin vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, İranlı yetkililere itidal gösterme, şiddetten kaçınma ve İran vatandaşlarının temel haklarını koruma çağrısı yapıldı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 12. gününde yayımladığı raporda 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polislerin sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Yangından sonra eve giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı