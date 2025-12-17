Haberler

İngiltere'de pratisyen hekimler 5 günlük grev başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Tabipler Birliği üyeleri, hükümetle maaş artışı ve istihdam koşulları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle 5 günlük greve başladı. NHS, grevin sağlık hizmetlerinde aksamaya yol açabileceğini duyurdu.

İngiltere Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler, hükümetle yaşadıkları maaş artışı anlaşmazlığı ve istihdam koşullarına ilişkin talepleri nedeniyle 5 günlük greve gitti.

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) yapılan açıklamada, grevin yerel saatle 07.00'de başladığı belirtilerek, özellikle acil olmayan sağlık hizmetlerinde aksaklıklar yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, hastanelerde artan grip vakaları nedeniyle bu grevin önceki iş bırakma eylemlerine kıyasla daha fazla aksamaya yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, açıklamada aile hekimliği hizmetlerinin açık kalacağı, acil servislerin ise ihtiyaç halinde hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu. Hastalardan, hayati olmayan sağlık sorunları için 111 hattını kullanması, acil durumlarda ise 999'u araması talep edildi.

Ülkede pratisyen doktorları temsil eden BMA ise hasta güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, grev süresince NHS yönetimiyle yakın temas halinde olacaklarını bildirdi.

Pratisyen hekimler, hem acil hem de acil olmayan hizmetlerde greve giderken, hastanelerde hizmetlerin aksamaması için uzman doktorlar görevlendirildi.

Pratisyen hekimlerin 14'üncü iş bırakma eylemi oldu

Bu grev, pratisyen hekimlerin hükümetle uzun süredir devam eden ücret anlaşmazlığı ve istihdam koşullarına ilişkin talepleri kapsamında gerçekleştirdiği 14'üncü iş bırakma eylemi oldu.

BMA, İngiltere hükümetinden, uzun vadeli maaş artış planı ile nitelikli doktorlar için yeni eğitim kadrolarının garanti altına alınmasını talep ediyor.

BMA verilerine göre, asistan hekimlerin maaşları son üç yılda artmış olsa da enflasyon dikkate alındığında 2008 seviyesinin yaklaşık yüzde 20 altında bulunuyor.

"Maaş artışı konusunda taraflar hala uzak"

Sağlık Bakanı Wes Streeting, doktorların grev kararına ilişkin parlamentoda yaptığı açıklamada, durumun "riskli" olduğunu belirterek, grevin NHS üzerindeki etkilerini yönetmeye odaklandıklarını söylemişti.

Streeting, hükümet ile sendika arasında yapılan son görüşmelerde istihdam konusunda yakınlaşma sağlandığını ancak maaş artışı konusunda tarafların hala uzak olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

39 yaşındaki Dzeko'ya talip var
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title