İngiltere'de pratisyen hekimler 5 günlük grev başlattı

İngiltere Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler, hükümetle yaşadıkları maaş artışı anlaşmazlığı ve istihdam koşullarına ilişkin talepleri nedeniyle 5 günlük greve gitti.

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) yapılan açıklamada, grevin yerel saatle 07.00'de başladığı belirtilerek, özellikle acil olmayan sağlık hizmetlerinde aksaklıklar yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, hastanelerde artan grip vakaları nedeniyle bu grevin önceki iş bırakma eylemlerine kıyasla daha fazla aksamaya yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, açıklamada aile hekimliği hizmetlerinin açık kalacağı, acil servislerin ise ihtiyaç halinde hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu. Hastalardan, hayati olmayan sağlık sorunları için 111 hattını kullanması, acil durumlarda ise 999'u araması talep edildi.

Ülkede pratisyen doktorları temsil eden BMA ise hasta güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, grev süresince NHS yönetimiyle yakın temas halinde olacaklarını bildirdi.

Pratisyen hekimler, hem acil hem de acil olmayan hizmetlerde greve giderken, hastanelerde hizmetlerin aksamaması için uzman doktorlar görevlendirildi.

Pratisyen hekimlerin 14'üncü iş bırakma eylemi oldu

Bu grev, pratisyen hekimlerin hükümetle uzun süredir devam eden ücret anlaşmazlığı ve istihdam koşullarına ilişkin talepleri kapsamında gerçekleştirdiği 14'üncü iş bırakma eylemi oldu.

BMA, İngiltere hükümetinden, uzun vadeli maaş artış planı ile nitelikli doktorlar için yeni eğitim kadrolarının garanti altına alınmasını talep ediyor.

BMA verilerine göre, asistan hekimlerin maaşları son üç yılda artmış olsa da enflasyon dikkate alındığında 2008 seviyesinin yaklaşık yüzde 20 altında bulunuyor.

"Maaş artışı konusunda taraflar hala uzak"

Sağlık Bakanı Wes Streeting, doktorların grev kararına ilişkin parlamentoda yaptığı açıklamada, durumun "riskli" olduğunu belirterek, grevin NHS üzerindeki etkilerini yönetmeye odaklandıklarını söylemişti.

Streeting, hükümet ile sendika arasında yapılan son görüşmelerde istihdam konusunda yakınlaşma sağlandığını ancak maaş artışı konusunda tarafların hala uzak olduğunu kaydetmişti.