İngiltere'de hükümetle sağlık sendikaları ücret artışında anlaşmaya vardı

İngiltere'de greve giden sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar ile hükümet arasında süregelen maaş artışı anlaşmazlığında uzlaşıya varıldı.

İngiltere'de greve giden sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar ile hükümet arasında süregelen maaş artışı anlaşmazlığında uzlaşıya varıldı.

Ülkede sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar, uzun süren müzakereler sonucunda hükümetle ücret artışı konusunda anlaşmaya vardı.

Hükümet adına müzakereleri yürüten Sağlık Bakanı Steve Barclay ile sendikalar arasında varılan anlaşma sonucu sunulan teklife göre, sağlık çalışanlarına 2022-2023 mali yılı için maaşlarının yüzde 2'si bir defaya mahsus ödenecek ve nisan itibarıyla 2023-2024 yılı için yüzde 5'lik maaş artışı yapılacak.

Teklif, hemşireler ve ambulans çalışanları dahil ön saflarda çalışan tüm personel için geçerli olacak ancak artan yaşam maliyeti ve hayat pahalılığı nedeniyle yüzde 35 maaş artışı talebinde bulunan pratisyen hekimleri kapsamayacak.

Bakan Barclay, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu teklif hemşirelere, acil tıp teknisyenlerine, fizyoterapistlere ve diğer tıbbi olmayan personele adil ücret artışı sağlarken enflasyonu yarıya indirme taahhüdümüzü de koruyacak." değerlendirmesini yaptı.

Grevlere ara verilecek

Teklif, bir sonraki aşamada sendika üyelerine oylamaya sunulacak ve bu süreç boyunca sağlık çalışanları eylemlerine ara verecek.

Ülkedeki başlıca sağlık sendikaları arasında yer alan Royal College of Nursing, GMB ve Unison, üyelerine teklifi kabul etmelerini önereceklerini açıklarken Unite sendikası ise söz konusu teklifin yeterince iyi olmadığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hükümet ile sağlık sendikalarının anlaşmaya varmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu teklif, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeli için iyi, vergi mükellefleri için iyi ve en önemlisi, grev eylemi nedeniyle bakımları artık kesintiye uğramayacak olan hastalar için iyi bir haber." ifadesini kullandı.