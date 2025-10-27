Haberler

İngiltere ve Türkiye Arasında Stratejik Savunma İşbirliği

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "( Türkiye'yle Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşması) Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğini artıracak." dedi.

Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yeni ve modern bir serbest ticaret anlaşması ile güvenlik ve terörizmle mücadelenin yanı sıra göç, enerji ve birçok farklı konuda ortak hareket edebileceklerini belirten Starmer, Türkiye'ye ekonomik ve stratejik önemi giderek artan bir ülke olarak yaklaştıklarını söyledi.

Starmer, "(Türkiye-İngiltere) Stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere- Türkiye ikili işbirliği çerçevesini duyuruyoruz." ifadesini kullanarak, önemli bir mihenk taşı olan bu gelişmenin mevcut işbirliğinin derinliğini artıracağını ve daha ileriye taşıyacağını vurguladı.

İngiltere'nin Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı sağlayacağını ve gelecekte daha fazlasının alınması seçeneğinin bulunduğunu bildiren Starmer, "Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğini artıracak." dedi.

Starmer, savaş uçağı satışının Türkiye ve İngiltere'de ekonomik büyümeyi artıracağını dile getirerek, bu çerçevede İngilizler için 20 bin istihdam imkanının sağlanacağını aktardı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
