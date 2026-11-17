Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

LONDRA, 17 Kasım (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Brexit referandumundan bu yana kazançtan çok kayıp yaşadıklarını belirterek, Brexit'in ülke için "yeterince iyi olmadığını" söyledi.

Burnham pazartesi günkü geleneksel "Lord Belediye Başkanının Akşam Yemeği" etkinliğinde dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Açık konuşmak gerekirse, son 10 yılda kazandığımızdan daha fazlasını kaybettik" dedi.

İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin verilerine atıfta bulunan Burnham, Brexit'in genel olarak İngiltere ekonomisinde yüzde 4'lük kayba yol açtığını belirterek, "Bazı veriler bu oranın GSYİH'nin yüzde 8'ine kadar çıktığını gösteriyor. 10 yıl önceki sorunlar halihazırda aynı şekilde varlığını sürdürüyor" dedi.

İngiltere Başbakanı, Brexit'in "daha fazla içe kapanmacılık ve korumacılığa doğru küresel eğilimde devrilen ilk domino taşı" olduğunu söyledi.

Burnham, "Avrupa ile mevcut ilişkimizin günümüz koşullarında ekonomimiz ve güvenliğimiz için doğru olup olmadığını değerlendirmek zorundayız" dedi.

Bu yıl, İngiliz seçmenlerin yüzde 52'sinin AB'den ayrılma yönünde oy kullandığı Brexit referandumunun 10. yılı. İngiltere, 2020'de birlikten resmen ayrıldı.

Kaynak: Xinhua