Anket: İngilizlerin Çoğu ABD'ye Misilleme Olarak Gümrük Vergisi Uygulanmasını Destekliyor

YouGov'un anketine göre, İngiltere'de yetişkinlerin büyük çoğunluğu, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrol girişimlerine karşı gümrük vergisi misillemesine destek veriyor. Katılımcıların yüzde 45'i bu adımı güçlü bir şekilde destekliyor.

LONDRA, 20 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'de yetişkin nüfusun büyük çoğunluğu, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünü artırma girişimlerine Avrupa ülkelerinin karşı çıkması üzerine ABD'nin İngiliz ürünlerine gümrük vergisi uygulaması halinde İngiltere'nin de misilleme olarak ABD ithalatına gümrük vergisi getirmesini destekliyor.

Araştırma şirketi YouGov'un İngiltere'de 5.330 yetişkinle yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 45'i misilleme olarak uygulanacak gümrük vergilerinin güçlü biçimde, yüzde 22'si ise kısmen desteklerken, katılımcıların sadece yüzde 6'sı bu tür bir adıma güçlü biçimde karşı çıkıyor. Katılanların beşte biri de kararsız olduğunu söylüyor.

Pazartesi günü yayımlanan anket, Batılı hükümetler ile ABD arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz cumartesi günü Avrupa'daki 8 müttefik ülkenin Grönland'da asker konuşlandırması ve ABD'nin Kuzey Kutup Bölgesi'ne yönelik hedeflerine karşı çıkmasını gerekçe göstererek, İngiltere de dahil olmak üzere bu ülkelerden yapılan ithalata gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
