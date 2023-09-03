İnegöl'de Zehirlenen Sokak Köpekleri İçin Soruşturma Başlatıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokak hayvanlarını her gün düzenli olarak besleyen Filiz Akın Karabulut, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki köpeklerden 3'ünün öldüğünü görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, zehirlenerek öldürüldüğü düşünülen köpeklerden birini, ölüm nedenin belirlenmesi için nekropsi yapılmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bulunan Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Ölen köpeklerin, şehirden toplanıp bölgeye bırakıldığını söyleyen Hayvansever Filiz Akın Karabulut, Malesef 4 köpeğimizde kayıp. Onlardan ne istiyorlar anlamış değiliz. Suçluların bulunmasını istiyoruz dedi.

Olay önceki gün Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvansever Filiz Akın Karabulut, sokak hayvanlarını beslemek için her gün gittiği Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü Cadde'de bulunan boş araziye gitti. Karınlarını doyurmak için çağırdığı köpeklerin gelmediği gören Karabulut, çevrede yaptığı aramada 3 köpeği ölmüş olarak gördü. 4'ünün ise kayıp olduğunu fark eden Karabulut jandarmaya haber verdi. Belirtilen adrese gelen jandarma ekipleri, İnegöl Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlileri çevrede inceleme yapıp köpeklerden birini, ölüm nedenin belirlenmesi için nekropsi yapılmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne bağlı Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

ONLARDAN NE İSTEDİLER

İnegöl'de, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olduğunu belirten Filiz Akın Karabulut, şunları söyledi Belirli bölgelerde düzenli olarak arazide yaşayan hayvanların beslenmesini yapıyoruz. Hamzabey Organize Sanayi Bölgeside, sorumluluk alanımda.

Bölgeye gidince köpeklerime seslendim gelmediler. Şüphelendim. Çevrede araştırma yapınaca yerde yatan büyük köpeklerin kalkmadıklarını fark ettim. Arabadan onlara bakmak için indiğimde bölgede koku algıladım. Kokunun olduğu tarafa doğru gittiğimde, bir can dostumuzu kaybettiğimizi gördüm. Arkadaşlarımla daha sonra geniş kapsamlı bir arama yaptık. Maalesef diğer köpeklerimizde ölmüştü. Yaptığımız araştırmada 3 can dostumuz ölmüş 4 tanesi ise kayıptı. Diğerleri ise bitkin bir haldeydi. Yabani oldukları için onları yakalayamadık. Haber vermemiz sonucu jandarma geldi. İlçe Tarımdan da veteriner hekim geldi. Yapılan müdahale sonrası bizlere, zehirlenme sonucu öldükleri söylendi. Bu zehirlenme verilen gıdalardan mı yoksa kötü niyetli insanların yaptığı bir olay mı bilemiyoruz. Ölüm nedenleri otopsi sonucu belli olacak. Umarım kötü niyetli bir zehirlenme değildir. Bu hayvanlar, şehirlerden toplanıp buralara bırakılıyorlar. Tek ümitleri biziz. Onlardan ne istiyorlar (DHA)