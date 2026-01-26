Haberler

Temizlemeye çıktığı makinenin üzerinden düşen işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında, temizleme için çıktığı makinenin üzerinden düşen işçi Remzi Y. (57) ağır yaralandı. 3 metreden beton zemine kafa üstü düşen işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; Remzi Y., temizlemek için çıktığı tekstil makinesinin üzerindeyken dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düştü. İhbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen işçi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Remzi Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
