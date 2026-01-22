Haberler

Masaj salonu operasyonunda çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı

Masaj salonu operasyonunda çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir masaj ve SPA merkezine düzenlenen operasyonda, kaçak çalışan 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı. İşletmeye toplam 445 bin TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj ve SPA merkezine düzenlenen operasyonda, kaçak olarak çalıştırıldıkları belirlenen 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı. İşletmeye, kaçak işçi çalıştırmaktan 445 bin TL idari para cezası uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi girişi mevkisinde faaliyet gösteren masaj ve SPA merkezine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan denetimde, kimliksiz ve kayıtsız olarak çalıştıkları tespit edilen Haiti uyruklu S.K. ile Nepal uyruklu S.R. ve N.R., polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşletme hakkında ise yasal işlem yapılarak, kaçak işçi çalıştırılması nedeniyle 445 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya

Stadyumdaki konseri gürültü çıkıyor diye şikayet ettiler
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Aziz Yıldırım'ın Bursa molası: Dönercide 100 bin TL'lik şıklık

Aziz Yıldırım'ın kombininin değeri öyle böyle değil