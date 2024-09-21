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İnegöl'de Engelli Genç İçin Temsili Asker Eğlencesi Düzenlendi

İnegöl'de Engelli Genç İçin Temsili Asker Eğlencesi Düzenlendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 25 yaşındaki engelli Caner Güneş için gerçekleştirilen temsili asker eğlencesinde protokol üyeleri çiftetelli oynadı ve genç, jandarma aracıyla devriye görevi yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 25 yaşındaki engelli Caner Güneş için temsili asker eğlencesi düzenlendi.

Engel durumundan dolayı askerlikten muaf olan ancak askerlik hayali kuran genç için düzenlenen eğlencede İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen İsmail Tepe çiftetelli oynadı.

Asker kıyafeti giydirilip kına yakılan Güneş, jandarma aracıyla devriye görevine çıktı.

Başkan Alper Taban, özel bireyin yaşadığı unutulmaz anların yer aldığı görüntülerini, "Her Türk asker doğar. Caner kardeşimizin asker olma hayalini gerçekleştirdik. Çakı gibi asker oldu maşallah." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel

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