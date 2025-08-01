İnegöl'de Bisiklet ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

İnegöl'de Bisiklet ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Tüzün Sokak'ta meydana geldi. Ege S. (17) yönetimindeki bisiklet, Muhammet S. (29) yönetimindeki 16 BMT 813 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisiklet ve motosikletin sürücüleri yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen bisiklet sürücüsü Ege S., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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