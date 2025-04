İnci Kefali İçin Zorlu Bir Üreme Dönemi Bekleniyor

Uzmanından inci kefali göçü uyarısı

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş : "İnci kefalini zorlu bir üreme dönemi bekliyor"

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş bu yıl inci kefalini zor bir göç bir göç yolculuğunun beklediğini ifade ederek, "İlgili kuruluşların tarımsal sulamaya su keserken inci kefalinin can suyunu unutmaması lazım" dedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme dönemi için tatlı sulara göç eden inci kefali için av yasağına sayılı günler kaldı. 15 Nisan'da başlayıp 15 Temmuz'a kadar sürecek av yasağı, inci kefalinin üreme döngüsünün korunması amacıyla uygulanıyor. Van Gölü çevresindeki ilçelerde binlerce kişinin geçim kaynağı olan inci kefali, üreme döneminde göldeki tuzlu sulardan çıkarak tatlı sularda ürüyor. Bu doğal döngünün sürdürülebilmesi için her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı getiriliyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte balıkçılar teknelerini kıyıya çekerken, ağlarını ve diğer ekipmanlarını bakıma alıyor. 15 Temmuz'da yasak sona erdiğinde, balıkçılar tekrar ava başlamak için hazırlık yapacak.

"İnci kefalini zorlu bir üreme dönemi bekliyor"

Van YYÜ Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefali her ne kadar yaşamını Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürse de üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında sürüler halinde Van Gölü'ne dökülen akarsulara üreme göçü gerçekleştiriyor. Bu sebepten 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında akarsu yataklarında en azından üremeye yetecek kadar suyun bulunması hayat bir öneme sahip. Van Gölü'ndeki inci kefali balıkçılığından yaklaşık 30 bin insan bölgede geçimini sağlıyor. Her yıl ülkemizdeki iç su balıklarının avcılık yoluyla elde edilen toplan ürünün üçte birini tek başına inci kefali karşılıyor. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda akar surların debilerin yüksekliği, akarsu yatakları tamamen su ile doluydu. Şu anda bulunduğumuz nokta Van merkezden Van Gölü'ne dökülen Karasu Çayı. Geçen yıl bu zamanlar buraya geldiğimiz zaman akarsu yatağının tamamen dolu olduğunu görmüştük. Fakat bu yıl geldiğimiz zaman maalesef akarsudaki debinin çok çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu bize şunu gösteriyor önümüzdeki Haziran ve Temmuz aylarında inci kefalini zor bir göç bir göç yolculuğu bekliyor. Çünkü temmuz ve Haziran ayı geldiği zaman sıcaklıklar daha da artacak, buna ek olaraktan tarımsal sulama için akarsulardan su alınacak. Eğer inci kefalinin bu hafıza geleceğinden bahsetmemiz gerekirse akarsu yataklarında yeterince su bulundurmamız lazım. Bu yüzden özellikle ilgili kuruluşların bu konuyu ya yine takip etmesi lazım tarımsal sulamaya su keserken inci kefalinin can suyunu unutmamamız lazım. Eğer Van Gölü'nde inci kefali varsa 30 bin insana ekmek var, geçim kaynağı var. Ümit ediyoruz ki bu sene geçen yıllarda yaşadığımız akarsulardaki suyun tamamen tarımsal sulamaya kesilmesi hadisesini yaşamayız" dedi.