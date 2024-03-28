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İmitasyon ürünlerin kullanımı ve haram konuların sigortalanması caiz değil

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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Aydın, imitasyon ürünleri kullanmanın caiz olmadığını bildirdi. Aydın, sigortalatma konusunda da "Konusu haram olan bir şeyi sigortalamak caiz değildir. Örneğin, domuz çiftliğini sigortalatmak gibi, şarap fabrikasının sigortalanması gibi."  açıklamasında bulundu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Aydın, Diyanet TV'nin "Diyanet'e Soralım" programında yayına bağlanan izleyicilerin sorularını yanıtladı. Ağırlıklı olarak oruçla ilgili soruların yöneltildiği yayında, izleyicilerden "İmitasyon ürün satmak caiz mi", "Tarım sigortası yaptırmak caiz mi" soruları da geldi.

"ÇAKMA ÜRÜN KUL HAKKINA GİRER"

Fatih Mehmet Aydın, "İmitasyon ürün satmak caiz mi?" sorusu üzerine şu açıklamada bulundu:

"Üreten firmanın milli ya da yabancı firma olma ihtimali olabilir. Firma sahibi Müslüman ya da gayrimüslim olabilir. Bu firmaların izin vermediği bir malı imitasyon olarak üretmek, satmak, satın almak, caiz değildir. Bu, kul hakkıdır. Bir bakıma da kamu hakkıdır."

"MÜMKÜN MERTEBE ALTERNATİF SİGORTA KURUMLARINA YAPTIRIRLARSA GÖNÜLLERİ FERAH OLUR"

"Tarım sigortası yaptırmak caiz mi?" sorusunu Aydın, şöyle yanıtladı:

"Konusu haram olmayan her türlü sigorta, Din İşleri Yüksek Kurulu'muzun kararına göre caizdir. Önemli olan sigortanın konusunun haram olmamasıdır. Örneğin, domuz çiftliğini sigortalatmak gibi, şarap fabrikasını sigortalanması gibi. Konusu haram olan bir şeyi sigortalamak caiz değildir. Bunun dışında ister isteğe bağlı, ister zorunlu olsun. Araç, iş yeri, deprem, tarım, sağlık bütün bu sigortaların hepsi Din İşleri Yüksek Kurulumuzun kararına göre caizdir. Mümkün mertebe alternatif sigorta kurumlarına yaptırırlarsa daha iyi olur. Gönülleri ferah olur."

Kaynak: ANKA / Güncel

Din İşleri Yüksek Kurulu Fatih Aydın Sigorta Aydın Ekonomi Güncel Haberler

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