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IMF, Bangkok'ta 2026 küresel büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükseltti

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Uluslararası Para Fonu, Bangkok'ta 2026 küresel büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükseltti. Temmuz ayına göre 0,1 yüzde puanlık artışta, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artıştan destek alan ekonomilerin Ortadoğu'daki çatışmaların baskısını dengelemesi etkili oldu.

BANGKOK, 13 Ekim (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Uluslararası Para Fonu'nun Dünya Ekonomik Görünümü raporuna ilişkin düzenlenen basın toplantısı, 13 Ekim 2026.

Uluslararası Para Fonu salı günü 2026 yılı küresel büyüme tahminini temmuz ayındaki öngörüsüne kıyasla 0,1 yüzde puan artırarak yüzde 3,1'e yükseltti. Tahminin yukarı yönlü revize edilmesinde, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artıştan destek alan ekonomilerin, Ortadoğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenen ekonomilerin yarattığı baskıyı dengelemesi etkili oldu. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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