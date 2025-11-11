İmamoğlu ve 4 Şüpheliye Kaçak Hafriyat Suçlaması: 80 Milyar Lira Kamu Zararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 2020-2025 yılları arasında 185 milyon ton kaçak hafriyat dökümü yapılarak, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde 80 milyar liralık kamu zararına yol açtıkları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü tarafından Cebeci Maden bölgesindeki birçok maden sahasının farklı yollarla alınarak, bölgede hakimiyet sağlandığı anlatıldı.

Hafriyat dökümleri için kullanılmaya başlanan, Ekrem İmamoğlu'nun gizli ortağı olduğu maden sahasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın raporuna göre aktif maden rezervi bulunan, içerisinde orman alanlarının yer aldığı, bir su havzasının bulunduğu ve hafriyat dökülemeyecek bir bölge olduğu ifade edildi.

İddianamede, Alibeyköy Havza Koruma Kuşağı içerisinde yer alan Cebeci Maden Bölgesi'ne İmamoğlu suç örgütü tarafından gerçekleştirilen kaçak hafriyat dökümü ve atık döküm işlemleri neticesinde insan sağlığı, can ve mal emniyeti açısından riskli durumların oluştuğu ve bu usulsüz, kontrolsüz işlemler nedeniyle maden alanının ciddi oranda daraldığı belirtildi.

Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü'nün eylem ve fikir birliği içerisinde kasten çevre kirliliğine yol açarak insan sağlığını, can ve mal emniyetini hiçe saydıkları aktarılan iddianamede, 2020- 2025 yılları arasında kaçak hafriyat dökümünün yapıldığı maden sahasına, toplam 185 milyon ton kaçak hafriyat dökülerek yaklaşık 80 milyar lira kamu zararına yol açıldığı kaydedildi.

İddianamede, çıkar amaçlı suç örgütünün en önemli gelir kaynağı olan kaçak hafriyat döküm işi için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen döküm sahası izni olmamasına karşın, belediye tarafından "Atık Taşıma ve Kabul Belgeleri" düzenlenerek, kaçak döküm işleminin örgütün faaliyet gösterdiği maden sahasına yaptırıldığı anlatıldı.

"31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde edildi"

Atık taşıma ve kabul belgesi verilerine göre yapılan hesaplamada, İSTAÇ'a gitmesi gereken ancak örgütün kontrolündeki alana yapılan izinsiz hafriyat dökümü ile toplam 185 milyon 887 bin 621 ton dökümün bedelinin örgütün "sistem" adını verdiği yapıya aktarıldığı ifade edilen iddianamede, kamu zararına yol açıldığı ve şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde "dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin iştirak halinde birden çok ihaleye fesat karıştırdıkları, "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat sokmak" suretiyle kurmuş oldukları kaçak döküm işlemleri esnasında çevre kirliliğine neden olup, maden sahalarına ve orman alanlarına telafisi mümkün olmayacak şekilde zarar verdikleri anlatıldı.

Şüphelilerin vergi ödememek amacıyla naylon fatura düzenleyerek ve çek ödemeleri suretiyle elde ettikleri gelirleri şirketlerden çıkardıkları aktarılan iddianamede, suç gelirlerinin bir kısmının örgüt mensuplarının şahsi zenginleşmelerinde, bir kısmının ise siyasetin dizaynı amaçlı kurulan "Sistem" adlı havuza aktarıldığı belirtildi.

İddianamede, Cebeci Maden sahasına yapılan dökümün herhangi bir izne dayanmadığı, 2021-2025 yılları arasında yapılan kaçak döküm neticesinde 31 milyar liranın üzerinde suç gelirinin elde edildiği ve yapılan kaçak döküm neticesinde maden sahalarının zarar görmesine neden oldukları vurgulandı.