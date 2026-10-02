İmamoğlu, fon vurgununda 20 milyar dolar dedi, sandıkta hesap sorulacağını söyledi

(İSTANBUL) - Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Vurguncular, yasakladığınız sesim hala kulaklarınızda çınlıyor biliyorum. Kulaklarınızı iyi açın da dinleyin. Bu yöntemlerle kazançlı çıktığınızı sanıyorsunuz. Kendinizi ev sahibi, milleti kiracı zannediyorsunuz. Haberiniz olsun: Bu halk size 'sandık vurgunu' yapacak. Milletimiz sizden hesap soracak ve hakkını alacak. Az kaldı" ifadelerini kullandı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "fon krizi", belediyelere yönelik operasyonlar, ekonomi ve yargı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, "Türkiye'nin yakıcı gündemi ile ilgili bazı fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin gündemi 'vurgunlar'. AK Parti hükümeti ve saray zihniyeti tamamen çökmüştür" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİ GÖZ GÖRE GÖRE 20 MİLYAR DOLAR BEDELLE SOYANLAR HESAP VERMEKTEN KAÇMA YOLUNA GİRMİŞTİR"

Fon krizine ilişkin İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Asrın soygunu 'fon vurgunu' ile milletimizi göz göre göre 20 milyar dolar bedelle soyanlar hesap vermekten kaçma ve milleti oyalama yoluna girmiştir."

"BUNUN ADI MİLLİ İRADE VURGUNUDUR"

Belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösteren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yargının ve devletin bütün kurumlarını kullanarak, Adalar ve Üsküdar'dan sonra, Eyüpsultan Belediye Başkanı'nın da göz altına alınmasıyla devam eden belediyelere çökme operasyonunun herkes farkındadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer ile beraber Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarına yapılan hukuksuz şafak operasyonlarının ne olduğu apaçık ortadadır. Bunun adı 'milli irade vurgunudur.'"

"BUNUN ADI ZAM VURGUNUDUR"

Ekonomi yönetimini eleştiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hükümetin ve beceriksiz ekonomi yönetiminin düşüremediği enflasyondan işsizliğe, durdurmadığı gıda fiyatlarından mazot ve benzin zamlarına kadar milleti açlığa, sefalete ve işsizliğe sürükleyenler sebep oldukları ağır yükü bu milletin sırtına yüklemeye çalışmaktadır. Bunun adı 'zam vurgunudur.'"

"ASRIN HUKUKSUZLUĞUNU İŞLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR"

İmamoğlu, T24'e yönelik karar ve tutuklamalara ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kriz ve kaostan başka bir şey üretemeyen iktidar, 'T24' örneğinde olduğu gibi korktukları bağımsız kuruluşlara engel olmaya, 'bir bakan istifa edecek' dedi diye insanları tutuklamaya, 'casusluk', 'makam arabası', 'ahmak davası' gibi absürt davalarla asrın hukuksuzluğunu işlemeye devam etmektedir. 'Adalet vurgunudur.'"

"BU HALK SİZE 'SANDIK VURGUNU' YAPACAK"

İmamoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Vurguncular, yasakladığınız sesim hala kulaklarınızda çınlıyor biliyorum. Kulaklarınızı iyi açın da dinleyin. Bu yöntemlerle kazançlı çıktığınızı sanıyorsunuz. Kendinizi ev sahibi, milleti kiracı zannediyorsunuz. Haberiniz olsun: Bu halk size 'sandık vurgunu' yapacak. Milletimiz sizden hesap soracak ve hakkını alacak. Az kaldı."

Kaynak: ANKA