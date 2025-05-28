İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası Ödül Töreni Yapıldı

İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası Ödül Töreni Yapıldı
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Kocasinan Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası, Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreniyle sona erdi. Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası" ödül töreniyle sona erdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası kapsamında ödül töreni düzenlendi.

İlkokul öğrencilerinin katıldığı turnuva, B Kategorisi 6–7 yaş ve A Kategorisi 8–9 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

Turnuva, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada, strateji, sabır ve zekayı geliştiren satrancı kentte daha geniş kitlelere ulaştırarak ulusal ve uluslararası başarılar elde edecek Türkiye şampiyonları yetiştirmeyi istediklerini belirtti.

Yapılan her projede gençlere pozitif ayrıcalık tanıdıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, "Şehrimizde böyle bir organizasyonun düzenlenmesiyle de gençlerin ve satranca ilgi duyanların sayısının artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Amacımız çocuklarımızın bedenen, zihnen ve ruhen gelişimlerini desteklemek. Bu doğrultuda onlara gereken tüm desteği vermeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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