İLKE Vakfı’ndan Boykot Üzerine Kapsamlı Rapor Sunumu

İLKE Vakfı İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından yayımlanan "Finansal, Toplumsal ve Fıkhi Boyutlarıyla Boykot" başlıklı araştırma raporu, düzenlenen etkinlikte değerlendirildi.

Üsküdar'daki İLKE Vakfında gerçekleştirilen etkinlikte, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü işgal politikalarına karşı yükselen boykot hareketlerinin ele alındığı raporun bulguları tartışıldı.

Programın açılışında konuşan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner, bu çağda boykotun yalnızca bireysel bir tepki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve stratejik bir duruş olduğunu söyledi.

Hazırlanan raporun tanıtımıyla ilgili basın nezdinde de paylaşımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Öner, "Boykot, sadece tüketimden kaçınmak değil, adaletin sesi olmak demektir. Bu rapor, bu sesi veriye dayalı bir zeminle güçlendirmeyi amaçlıyor." dedi.

Öner, çok büyük bir küresel imtihandan geçildiğini dile getirerek, boykotu temelde tarihi bir güç olarak tanımladığını kaydetti.

Boykotu, aynı zamanda hem pasif hem aktif direniş, ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini vurgulayan Öner, "Bizlerin adil şahitliğimizin yanında aynı zamanda Gazze'deki bu soykırımın, bu hunharca saldırıların bittiği günlere de şahit olarak ulaşmayı Allah'tan diliyorum." ifadesini kullandı.

Raporu yazan isimlerden Doç. Dr. Yusuf Erdem Gezgin, boykotun İslam hukukundaki yeri ve meşruiyetine değinerek, "Boykot, zulme karşı durmanın bir gereği olarak İslam düşüncesinde karşılık bulur. Ahlaki sorumluluk, hukuki sınırların da ötesindedir." diye konuştu.

Programda Araştırma Görevlisi Safa Yıldıran ise dünya genelinde İsrail işgaline karşı uygulanan boykot örneklerini ve bu hareketlerin küresel etkilerini ele alan sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğin panel bölümünde, raporu yazan isimler boykotun farklı boyutlarını akademik veriler ışığında değerlendirdi.

Moderatörlüğünü Dr. Yunus Emre Aydınbaş'ın yaptığı panelde; Prof. Dr. Faruk Bal, "İslam tarihinde ekonomik harp ve boykotun yeri", Dr. Burak Doğan, "Boykotun finansal tablolar ve hisse senedi performanslarına etkisi", Dr. Ozan Maraşlı ise "Coca-Cola içecek örneği üzerinden Türkiye'de boykotun firma satışlarına etkisi" konularını ele aldı.

Panelde, küresel boykot hareketlerinin ekonomik sonuçları, Türkiye'deki boykot algısı, katılım dinamikleri ve sürdürülebilir boykot stratejileri üzerine öneriler de tartışıldı.

Rapor

İKAM tarafından hazırlanan rapor, teorik çerçevenin ötesine geçerek, reel piyasa verileri ve güncel analizlerle boykotun somut etkilerini gözler önüne seriyor.

Raporda boykot, ahlaki bir sorumluluk olarak değerlendirilerek, yalnızca ekonomik değil stratejik bir duruş olarak ele alınıyor. Sürdürülebilir boykot stratejileri için kurumsal destek ve bilinçli tüketici davranışının belirleyici rol oynadığı belirtiliyor.