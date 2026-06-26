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Başarılı sporcudan İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'a ziyaret

Başarılı sporcudan İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'a ziyaret
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İlkadım Belediyesi Spor Kulübü tekvando sporcusu Koray Alp Bakan, Almanya ve Bosna Hersek'te düzenlenen iki uluslararası turnuvada 65+ kiloda üçüncü oldu. Sporcu, takım arkadaşları ve antrenörleriyle birlikte Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti.

Katıldığı iki uluslararası turnuvada üçüncü olan İlkadım Belediyesi Spor Kulübü tekvando sporcusu Koray Alp Bakan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti.

Dünya Başkanlık Tekvando Turnuvası 4-7 Haziran tarihlerinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde, Avrupa Kulüpler Tekvando Turnuvası da 18-20 Haziran tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlendi.

Turnuvalara Türk milli takımı adına katılan Koray Alp Bakan, her iki organizasyonda da 65+ kiloda üçüncülük elde etti.

Koray Alp Bakan ile takım arkadaşları ve antrenörleri, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a makamında ziyarette bulundu.

Aldıkları sonuçlardan dolayı tüm sporcuları tebrik eden Kurnaz, "Turnuvalarda hem milli takımımızın formasıyla hem de İlkadım Belediyesi Spor Kulübü adına ilçemizi ve ülkemizi temsil eden Koray Alp Bakan bizleri gururlandırdı. Tüm sporcularımızı, emeği geçen antrenörlerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İlkadım Belediyesi olarak gençlerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik ediyor, destek sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aydın Dama
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