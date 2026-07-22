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İlkadım Belediyesi sürdürülebilir çevre ve geri dönüşüm bilinci için çalışma yürütüyor

İlkadım Belediyesi sürdürülebilir çevre ve geri dönüşüm bilinci için çalışma yürütüyor
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İlkadım Belediyesi, Avrupa Birliği Zero Waste Grant Programme kapsamında ön değerlendirmeyi geçen 'İlkadım Eco-Transformation Modeli Projesi'nin tam başvuru süreci için hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

İlkadım Belediyesinin Avrupa Birliği Zero Waste Grant Programme (ZWGP) kapsamında, "İlkadım Eco-Transformation Modeli Projesi"nin tam başvuru süreci hazırlıkları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlkadım Belediyesinin Avrupa Birliği ZWGP kapsamında tam başvuru sürecine yönelik hazırlık ve koordinasyon toplantısı, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlüklerin katılımıyla İlkadım Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Avrupa Birliği tarafından ön değerlendirme aşamasını geçen "İlkadım Eco-Transformation Modeli Projesi"nin tam başvuru sürecinde müdürlüklerin üstleneceği görevler, hazırlanacak faaliyet planları ve bütçe çalışmaları ele alındı.

Tam başvuru dosyasının güçlü bir ekip çalışmasıyla hazırlanmasının önemine değinen Kurnaz, çevre odaklı projeler ve uluslararası iş birlikleriyle sürdürülebilir bir gelecek hayaliyle çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini anlattı.

Organik atıkların geri kazanılması, e-atıkların yeniden kullanılması, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve İlkadım'ın uluslararası çevre projelerinde örnek bir model oluşturması amacıyla, 'İlkadım Eco-Transformation Modeli' projemizle Avrupa Birliği Zero Waste Grant Programme'a başvuru yaptıklarını belirten Kurnaz, şunları kaydetti:

"Projemiz, ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçti. Sürdürülebilir bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırarak ekonomimize katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası kaynakları ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Gelecek nesillerimizin daha yaşanabilir bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çevre ve geri dönüşüm projelerimize devam edeceğiz. İlkadım Eco-Transformation Modeli projemizin tam başvuru süreci tamamlandığında İlkadım, uluslararası çevre projelerinde örnek model oluşturacak."

Kaynak: AA / Meryem Argüç
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