İlk "Muz Treni" Laos'tan Çin'e Hareket Etti

İçlerinde 500 ton taze Laos muzunun yüklü bulunduğu 25 soğuk zincir konteyner taşıyan bir yük treni Çarşamba günü Laos'un başkenti Viyentiyan'ın tren istasyonundan ayrıldı.

Tren Çin-Laos Demiryolunun tamamını kat ederek Çin'in iç kesimlerindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'ya ulaşacak.

Bu, Çin-Laos Demiryolu'nun bir yıl önce hizmete girmesinden bu yana doğrudan belirli bir Çin şehrine giden ilk "muz treni".

"Muz treni" aynı zamanda, Hunan eyalet hükümeti ile Laos tarafından bu yıl başlatılan "Tek Yol, İki İstasyon" projesi kapsamındaki ilk tren olma özelliğine de sahip.

İki taraf, aralarında ortalama 1 milyon tonun üzerinde tarımsal ürün ticaret hacmi hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Muz, Laos'un tarımsal ürün ihracatında manyokun ardından en büyük ikinci kalem. 2022'nin ilk yarısında Laos 141 milyon ABD doları tutarında muz ihraç etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Viyentiyan'den bildiriyor.

(XHTV)