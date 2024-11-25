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İliç Altın Madeni'nde Yeni Bilirkişi Raporu: Bakanlık Yetkilileri 'Kusursuz' İlan Edildi

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İliç'te Anagold Madencilik'e ait Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen liç kaymasıyla ilgili hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, Çevre Bakanlığı yetkililerinin kusursuz olduğu belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, raporu hazırlayan heyetin değiştirilmesini eleştirdi.

(ANKARA)- İliç'te Anagold Madencilik'e ait Çöpler Altın Madeni'nin liç sahasında meydana gelen kaymayla ilgili yeni bilirkişi raporu yayımlandı. Raporda, altın madenindeki "ikinci kapasite artışına Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu" kararı veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin kazadan sorumlu tutulması için "illiyet bağının bulunması gerektiği" belirtilerek kusursuz olduğu kanaatine varıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bilirkişinin bu raporunu hazırlayan heyetin değiştirildiğini hatırlatarak, "Murat Kurum'un 'asli kusuru' buharlaştırıldı" diye tepki gösterdi.

İliç'te Anagold Madencilik'e ait Çöpler Altın Madeni'nin liç sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen liç kaymasıyla ilgili 42 sayfalık yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

Faciaya ilişkin 23 Mayıs 2024 tarihinde hazırlanan bilirkişi raporuna göre, şirkette görevi 13 kişinin 'asli kusurlu', 26 kişinin 'tali kusurlu' oluğu, 7 Ekim 2021 tarihinde ÇED olumlu kararı veren bakanlık yetkililerinin de 'asli kusurlu' olduğu ve "kazada kaçınılmazlık unsuru bulunmadığı" ortak kanaatine varılmıştı. Son yayımlanan bilirkişi raporunda, "söz konusu kazanın ÇED Raporu ile ilişkilendirilemeyeceği, kazanın ayrı bir olgu olarak değerlendirilmesi gerektiği" belirtilerek, "ÇED raporunda onay ve ya imzası bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin kusursuz olduğu göru¨ş ve kanaatine varılmıştır" denildi.

Yeni bilirkişi raporu hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Deniz Yavuzyılmaz, bakanlık yetkililerinin asli kusurlu olduğunu yazan raporu hazırlayan heyetin değiştirildiğini hatırlatarak, "Yeni heyet, yeni bilirkişi raporu hazırladı. Murat Kurum'un asli kusuru buharlaştırıldı" dedi.

"Raporu hazırlayan heyet, tam bir fiyaskodur"

Yavuzyılmaz, bilirkişi raporunu hazırlayan heyet için "tam bir fiyaskodur" ifadesini kullandı ve "Bakanlığın bir rapora 'ÇED olumlu' kararı vermesi, yanlış bir raporu doğru yapmaz. Bakanlığın hata yaptığını gösterir. Raporu, sanki bilirkişiler değil, Bakanlık yetkilileri düzenlemiş gibi görünüyor. Bilirkişi raporundaki mantıksızlığa göre eğer bir kaza yaşanırsa bu ÇED raporu ile ilgili değilmiş. Kaza olmasa da zaten ÇED raporuyla ilgili olamazmış" dedi.

İliç Altın Madeni'nde Yeni Bilirkişi Raporu: Bakanlık Yetkilileri 'Kusursuz' İlan Edildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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