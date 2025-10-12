Haberler

Ilgaz Dağı'nda Kar ve Sis Etkili Oldu

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı ve sis etkili oldu. İlk kar yağışını gören ziyaretçiler manzaranın tadını çıkarırken, ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.

Dağın zirvesi ve kayak merkezlerinin bulunduğu noktalarda belirli aralıklarla kar yağışı ve sis görüldü.

Kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar ve sis dron ile görüntülendi.

Vatandaşlardan Seyfi Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'dan gezmek için Kastamonu'ya geldiğini söyledi.

Kar yağdığını duyunca Ilgaz Dağı'nı da görmek istediğini anlatan Kayhan, "İlk defa geliyorum. Güzel bir yer. Doğa harika. Sezonun ilk kar yağışını burada gördüm. Güzel bir duygu." dedi.

Naciye Uzun ise arkadaşlarıyla Ilgaz Dağı'nı gezmeye geldiğini söyledi.

Şenay Kayhan da Ilgaz Dağı'nın doğa harikası olduğunu ifade ederek, mevsimin ilk karını Ilgaz Dağı'nda gördüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
