Ilgaz'da coğrafi işaretli sarıkılçık çeltiğinde hasat başladı, şeker oranı sıfır

MUHAMMED KAYGIN/FERHAT YAZICI - Çankırı'da Ilgaz Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen coğrafi işaretli sarıkılçık çeltiğinde hasadın başlamasıyla tarlalarda yılın en hareketli günleri yaşanıyor.

Ilgaz ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ve kendine özgü aromasıyla bilinen sarıkılçık çeltiği, Ilgaz Dağları'ndan gelen suyla beslenen tarlalarda aylar süren emeğin ardından hasat edilmeye başlandı.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan üreticiler, biçilen çeltikleri traktörlerle harmana getirip kurutmak üzere brandalara seriyor.

Kurutma ve işleme aşamalarından geçen çeltikler büyük emeğin ardından pirince dönüştürülerek sofralara ulaştırılıyor.

İlçeye bağlı Sarmaşık köyünde çeltik üretimi yapan Recai Küsmenoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 25 dekarlık alanda sarıkılçık cinsi çeltik üretimi yaptığını söyledi.

Sarıkılçık çeltiğinin özelliklerini anlatan Küsmenoğlu, "Sarıkılçığımızın özelliği ata tohumu olması ve şeker oranının hiç olmaması. Yani şeker hastalarının gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir çeşidimizdir." dedi.

Dekar başına yaklaşık 500 kilogram ürün aldıklarını dile getiren Küsmenoğlu, "Ilgaz'da yaklaşık 3 bin dekar alanda sarıkılçık çeltik üretimi yapıyoruz. İlçe genelinde 1500 ton çeltik üretiminden 750 ton pirinç elde etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Ilgaz Dağı'nın soğuk suyu ile sulanmasının pirince ayrı bir lezzet ve aroma kattığına işaret eden Küsmenoğlu, "Sarıkılçık çeltiğinin Ilgaz Dağı'nın suyuyla sulanması çok önemli. Yani soğuk iklim çeşididir. Diğer yerlerde çok nadiren yetişen bir ürün. Buranın lezzeti daha farklı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Ilgaz Sarıkılçık Pirinci" olarak bu yıl haziran ayında coğrafi işaret alınmasının önemine dikkati çeken Küsmenoğlu, "Coğrafi işaret alınmasının katma değer olarak bize çok faydası olacak. Bu sayede pirincimizi Türkiye'ye, hatta dünyaya tanıtmaya çalışacağız." dedi.

"Bu sene hasadımız verimli"

Üretici Zekeriya İpekoğlu da sarıkılçık çeltiğinin lezzetli bir çeşit olduğunu vurgulayarak, "Piştiği zaman daha büyük oluyor. Şekeri olan insanlara zarar vermiyor. Herkes yiyebiliyor yani. Dünyada belki eşi benzeri yok." diye konuştu.

İlçede açılan fabrikayla artık çeltiklerini işletmek için il dışına gitmelerine gerek kalmadığının altını çizen İpekoğlu, "Bunu dünyaya tanıtmak istiyoruz. Biz iddialıyız. Bu ürün suyuyla, havasıyla bu yöreye özgü. Başka bölgelerde aynı kaliteyi ve verimi yakalamak mümkün olmuyor." diye konuştu.

Sarmaşık köyü muhtarı Hilmi Küsmenoğlu da mayıs ayında ektikleri ürünlerini uzun uğraşlar sonucu hasat etmeye başladıklarını belirterek, "Bu sene hasadımız verimli. Sarıkılçık çeltiği, geniyle oynanmamış bir çeltik türü. Ata tohumu ve şeker oranının sıfır olması önemli." dedi.

Coğrafi işaret alınmasının kendilerine büyük faydası olduğunu dile getiren Küsmenoğlu, bu sayede ürünün daha fazla pazarı olacağını kaydetti.

Kaynak: AA