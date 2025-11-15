Haberler

Deprem Bölgesinde 350 Bin Konut Teslimi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da yapılacak törenle deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısının 350 bin 178'e yükseleceğini bildirdi.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan konutların teslimi için "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla bugün Adıyaman'da tören düzenlenecek.

Törende, 45 bin 342 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.

Böylece, deprem bölgesinde teslim edilen yapı sayısı 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükselecek.

Bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
