Türkiye Yüzyılı'nda Denizcilik Vizyonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken, deniz ticaretinden limancılığa, gemi inşasından enerji ve lojistiğe kadar her alanda ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımlar atmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Denizler üzerindeki egemenlik haklarının en önemli kazanımlarından biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın, bağımsızlığın, milli iradenin ve denizcilik vizyonunun güçlü bir nişanesi olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken, deniz ticaretinden limancılığa, gemi inşasından enerji ve lojistiğe kadar her alanda ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımlar atmayı sürdürüyoruz. Güçlü denizcilik, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye hedefimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu anlamlı günde, denizlerimizin güvenliği ve denizcilik sektörümüzün gelişimi için emek veren tüm denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum."