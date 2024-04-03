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İKSV ve Mercedes-Benz Türk, genç sanatçılara destek olacak

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk iş birliğinde başlatılan SaDe (Sanatçı Destek Fonu), ikinci döneminde genç sanatçıların yeni eser üretimine katkıda bulunacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 30 yaşını aşmamış 5 sanatçının tasarı aşamasındaki sanat projesine, fondan 5'er bin avro katkı sağlanacak.

Ayrıca genç sanatçılara üretim süreçleri boyunca projelerini geliştirebilmeleri amacıyla alanında uzman mentorlarla çalışma imkanı sunulacak.

Sanatçılar, projelerini hayata geçirirken destek almak isteyecekleri kültür-sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle de bir araya getirilecek.

Program kapsamında adaylar, resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri alanlarında bir proje sunumuyla başvurularını gerçekleştirebilecek.

Değerlendirme sürecini, sanatçı ve akademisyen Şive Neşe Baydar, sanatçı Burçak Bingöl, sanatçı Sinem Dişli, sanat alanı yöneticisi ve sanatçı Erkan Özgen ile sanatçı ve akademisyen Evrim Kavcar'ın üstleneceği programa başvurular 10 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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