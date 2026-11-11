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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Norveç Başbakanı Store, okyanus temelli çözümlere dikkati çekti

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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, iklim mücadelesinde okyanuslara dikkati çekerek, okyanus temelli çözümlerin büyük bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, iklim mücadelesinde okyanuslara dikkati çekerek, okyanus temelli çözümlerin büyük bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Store, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) Liderler Zirvesi kapsamında konuşma yaptı.

Fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyleyen Store, Norveç'in 2035'e kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 70 ila 75 azaltmayı, 2050'de ise düşük karbonlu bir toplum haline gelmeyi hedeflediğini belirtti.

Store, ülkesinin gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdüreceğine işaret ederek, Norveç, Kanada ve İngiltere'nin 2030'a kadar iklim finansmanı için 10 milyar dolarlık ortak bir hedef doğrultusunda işbirliği başlattığını duyurdu.

Okyanusların iklim mücadelesindeki rolüne dikkati çeken Store, şu ifadeleri kullandı:

"Okyanus temelli çözümler, büyük bir potansiyel sunuyor. Norveç, dünyanın en uzun 2. kıyı şeridine sahip olduğu için bu konuda oldukça deneyimli. Sürdürülebilir okyanus yönetimi, gıda güvenliği ve ekonomik kalkınma açısından ortak faydalar sağlar. Dolayısıyla COP31'de okyanus, iklim eylemi ve uygulamasının merkezine yerleştirmeli."

Bosna Hersek, 2050'ye kadar uzun vadeli bir perspektife sahip

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic de iklim kriziyle mücadelede doğanın korunması, yeşil finansman standartlarının iyileştirilmesi ve iklim diplomasisinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bosna Hersek'in Ulusal Enerji ve İklim Planı'nı kabul etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Becirovic, ülkesinin 2030'a kadar dekarbonizasyon yönündeki stratejik taahhüdü bulunduğuna işaret etti.

Becirovic, Bosna Hersek'in 2050'ye kadar uzanan uzun vadeli bir perspektife sahip olduğunu söyledi.

COP31 Antalya

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı, 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Sözleşmeye taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren konferans, 20 Kasım'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 liderin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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