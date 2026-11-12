İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Kuantyrov'dan Türkiye ile ilişkilere "mükemmel" nitelemesi:

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GÖKHAN ÇELİKER- Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alibek Kuantyrov, "Kazakistan ve Türkiye mükemmel ilişkilere sahip. Uzun zaman önce ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükselttik." dedi.

Kuantyrov, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki iyi ilişkilere dikkati çeken Kuantyrov, iki ülke arasında çözüme kavuşturulmamış herhangi bir mesele bulunmadığını, Ankara ile Astana'nın aynı doğrultuda ilerlediğini söyledi.

Kuantyrov, "Kazakistan ve Türkiye mükemmel ilişkilere sahip. Uzun zaman önce ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükselttik." diye konuştu.

İlişkilerin ekonomi, siyaset, jeopolitik, iklim ve enerji gibi alanlardaki olumlu durumuna işaret eden Kuantyrov, "Kardeş ülkemiz Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasından büyük gurur ve memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

COP31'in önemi

Antalya'daki toplantıda, daha önce kabul edilen bütün bildirilerin ve alınan kararların somut olarak uygulanması aşamasına geçildiğini vurgulayan Kuantyrov, yapılan görüşmelerin mevcut en iyi tekniklerin nasıl uygulanabileceği de dahil olmak üzere somut tedbirleri kapsadığını aktardı.

Kuantyrov, Kazakistan için Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki gelişimini, enerji verimliliği konusundaki deneyimleri ve katı atık yönetimi uygulamalarını incelemenin son derece önemli olduğuna değindi.

Türkiye'nin birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Kuantyrov, ülkesinin de özellikle biyolojik çeşitlilik ve finansal teknolojiler gibi alanlarda paylaşabileceği deneyimleri olduğunu ifade etti.

Kuantyrov, iki ülkenin ortak projeler geliştirerek birbirini tamamlayabileceğini dile getirdi.

Ülkesinin COP alanındaki pavilyonuna ilişkin bilgiler paylaşan Kuantyrov, özellikle Türkiye pavilyonunun yanını seçtiklerini, bu sayede iki ülke temsilcilerinin birbirini rahatlıkla ağırlayabildiğini anlattı.

Sıfır Atık Projesi için teşekkür etti

Kuantyrov, "Kazakistan, Sıfır Atık Projesi'ni başlattığı için Sayın Emine Erdoğan'a minnettardır. Bu girişimin, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi konularında gençlerin ve yetişkinlerin düşünce yapısının değişmesine önemli katkı sağladığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın son Kazakistan ziyaretlerine ilişkin bilgiler veren Kuantyrov, pavilyonlarında geçmişi, bugünü ve geleceği birbirine bağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kuantyrov, çevreyi koruyarak ekonomik kalkınma için yeni fırsatlar oluşturmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Pavilyonlarında farklı teknolojilerin ve mevcut en iyi tekniklerin bir araya getirildiği uygulamalar bulunduğunu aktaran Kuantyrov, ayrıca farklı kuruluşların projelerini sergilediklerini anlattı.

Kuantyrov, atık yönetimi projeleri, petrol, doğal gaz ve metalürji sektörlerinde emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaları bulunduğunu anımsatarak, pavilyondaki ekranda gösterilen ve 70 yılı aşkın süre önce yok olan kaplanları yeniden bozkırlara kazandırmak amacıyla yürütülen program kapsamındaki çalışmalara değindi.

Ülkesinin hayvanlar konusundaki politikalarına ilişkin bilgiler veren Kuantyrov, bu alandaki çalışmaları "benzersiz" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA