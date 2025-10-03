İklim Değişikliği Projesinin Kapanış Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen " Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısı Ankara'da düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak, bir otelde düzenlenen programdaki konuşmasında, son yıllarda sıcaklık rekorlarının kırıldığına dikkati çekti.

Yalnızca sıcaklık değil, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarındaki artış ile deniz suyundaki yükselme ve artış gibi tüm parametrelerde rekorlar kırıldığına işaret eden Solak, buna bağlı olarak afetlerin sıklığı ve şiddetinin de arttığını söyledi.

Küresel afetlerin ekonomik maliyetinin 2024'te 368 milyar dolar olduğunu bildiren Solak, "Bu sadece ekonomik maliyet, çevresel ve sosyal etkilerle birleştirildiğinde çok daha acı tabloyla karşı karşıyayız ne yazık ki." diye konuştu.

Türkiye'nin, iklim değişikliğinin etkilerini çok fazla yaşayan bir ülke olduğunu belirten Solak, yaşanan afetlerin ciddi maliyetlere yol açtığını vurguladı.

Solak, kuraklığın ise daha zor, maliyetli ve geri döndürülemez bir sorun olduğunu ifade etti.

Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi

Sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin artırılması hedeflenen proje, 2019'da hayata geçirildi.

Proje kapsamında Türkiye'de iklim değişikline uyum eğiliminin güçlendirilmesi için hibe programları ve faaliyetler yürütüldü.