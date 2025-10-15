İkinci El Otomobil Dolandırıcılığı: 70 Bin Lira Tutarında Dolandırıcılık İddiasına 4 Yıl Hapis Cezası

Adana'da internet üzerinden ikinci el otomobil satışı ilanıyla bir kişiyi 70 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık S.F.G. ve müşteki T.T. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında müşteki T.T'nin internet sitesinde ikinci el otomobil ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık S.F.G'nin, kendi banka hesabına 70 bin lira gönderilmesini sağladığını ve ardından sanığın işlemler için müştekiyi notere çağırdığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın T.T. ile irtibatını kestiğini, notere gelmediğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, S.F.G'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

Müşteki T.T. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık S.F.G'yi 4 yıl 2 ay hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.