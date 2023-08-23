İHH Simav Temsilciliği 6. Geleneksel Çocuk Şenliği ve Yetim Programı Düzenledi

Kütahya'nın İHH Simav Temsilciliği tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Çocuk Şenliği ve Yetim Programı, Simav Turizm ve Ticaret Panayırı'nda gerçekleştirildi. Programda yetim çocuklara kırtasiye çeki hediye edildi ve kaynaşma yemeği verildi. Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay da programa katılarak destek verdi.

Kütahya'nın İHH Simav Temsilciliğince Simav Turizm ve Ticaret Panayırında 6.Geleneksel Çocuk Şenliği ve Yetim Programı düzenledi.

Simav İHH Temsilciliği tarafından 6. yetim programı ve çocuk şenliğinde yetim çocuklar ve ailelerine kaynaşma yemeği verildi. Ayrıca yetim çocuklara kırtasiye çeki hediye edildi. Programa Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İHH Simav Temsilcisi Mehmet Ersoy, programa katılan tüm davetlilere ve yetim ailelerine teşekkür etti. Konuşmasında İHH Simav Temsilciliği faaliyetleri hakkında bilgi veren Mehmet Ersoy," Bu yıl 6.'sını düzenlediğimiz geleneksel çocuk şenliğimize katılan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Temsilcilik olarak Simav'da 591 yetim sponsorumuz bulunmakla birlikte Simavlı 40 kardeşimizde proje çerçevesindedir. Simav yardım potansiyelinin geniş bir ilçemizdir. İHH açısından bakıldığında Simav'ın önemli bir yere sahip olduğunu, bunun yanında daha fazla çalışarak dünyanın dört bir yanında dili, dini ve ırkı ne olursa olsun tüm insanlık için iyilik ve kardeşlik bilincini yaymak istiyoruz" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay yetim çocuklara kırtasiye çeki hediye etti.

Belediye Başkanı Fatih Kalay programda yaptığı konuşmada, İHH Simav Temsilciliğinin projelerini takdir ederek takip ettiğini belirterek," Simav Belediyesi olarak her zaman yetim kardeşlerimizin yanındayız. Kapımız her zaman onlara açıktır" diye konuştu.

Çeşitli hediyeler ve ikramların ardından çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi. - KÜTAHYA