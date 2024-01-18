İHH, Filistin'de 14 Bin Aileye Gıda Paketi Dağıttı

İhh İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında Filistin'de yürüttüğü insani yardım faaliyetleriyle 14 bin 595 aileye gıda paketi, 219 bin 865 kişiye ise sıcak yemek dağıttığını duyurdu.

Filistin'de insani yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılındaki çalışmaları kapsamında, 14 bin 595 aileye gıda paketi dağıtıldığını ve 219 bin 865 kişiye sıcak yemek ikram edildiğini açıkladı. Vakıf tarafından ayrıca Filistin'e bin 33 tanker içme suyu ulaştırıldığı belirtildi.

FARKLI ALANLARDA DESTEK

7 Ekim sonrasında da Filistinli ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İHH, yiyecek ve barınma malzemelerinden oluşan 8 TIR ve muhtelif tıbbi malzemelerden oluşan 1 TIR'ı da Filistin'e gönderdi. 2023 yılı Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında ise, Gazze Şeridi'nde 28, Batı Şeria'da ise 5 büyükbaş hayvan kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Kesimi yapılan 2 bin 520 hisse de dondurulmuş et olarak Gazze'ye gönderildi ve dağıtımları gerçekleştirildi.

Öte yandan, İHH tarafından alımı yapılan 3 ambulansın ilerleyen günlerde Gazze'ye ulaştırılması amaçlanıyor.

2 EVDE ONARIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 2023 yılı içerisinde Filistin'de yapılan diğer yardım çalışmaları ise şu şekilde açıklandı:

"1 TIR içme suyu, 30 adet büyükbaş adak akika kurbanı kesim ve dağıtımı, bin 43 kişiye nakdi yardım, 500 bebek bezi ve maması, gözünü kaybeden 10 Filistinli yaralıya protez göz tedavisi, 198 öğrenciye kırtasiye seti ve çanta dağıtımı, bin adet ilk yardım çantası, bin 786 adet poşet ekmek, bin 253 aileye battaniye desteği, bin 906 adet hijyen paketi, Gazze'deki Hayfa Hastenesi'ne 2 adet işitme cihazı ve 1 izole odası, Alawde Hastanesi'ne 2 adet kalp şok cihazı, Alzahraa Hastanesine sarf malzemeleri temini, 3 farklı hastaneye ilaç desteği, 455 aileye kışlık destek paketi, yeniden imar projesi kapsamında 2 evde onarım, 500 çocuğa elbise dağıtımı, 116 adet hasta bezi."