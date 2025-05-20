Iğdır'da Sulama Kanalları Temizleniyor, Tarımsal Verimlilik Artacak

Iğdır'da Sulama Kanalları Temizleniyor, Tarımsal Verimlilik Artacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da, 35 yıl önce yapılan sulama ve tahliye kanalları temizleniyor. AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, bu çalışmanın tarımsal verimliliği artıracağını belirtti. Sulama sorununu kalıcı olarak çözmek için Tuzluca Barajı'nın yapımı planlanıyor.

DOĞU'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, 35 yıl önce yapılan sulama ve tahliye kanalları temizleniyor. AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, bu çalışmanın tarımsal verimliliği büyük oranda artıracağını söyledi.

Türkiye'nin en doğusunda ve önemli bir kültür kavşağında yer alan kent, verimli toprakları nedeniyle 'Doğu'nun Çukurova'sı' olarak anılıyor. Pirinç ve pamuğun yetiştiği, yıllık 50 bin ton kayısı üretimi ile Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Iğdır'da, Devlet Su İşleri (DSİ) 24'üncü Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 242'nci Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri 100'den fazla iş makinesiyle 35 yıl önce yapılan 1800 kilometrelik sulama ve tahliye kanallarını temizliyor.

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, bu çalışmanın tarımsal verimliliği büyük oranda artıracağını söyledi. Ayaz, "İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, Doğu'nun Çukurova'sı olarak anılan Iğdır'a bereket taşıyan sulama kanallarında 8 ay önce başlatılan temizlik çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. Tarımsal sulama sorununu kalıcı olarak çözmek adına Tuzluca Depolama Barajı'nın yapımı için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tuzluca Barajı'nın ihalesi yapıldı. Ancak barajın tamamlanması 3-4 yıl süreceği için bu sürede çiftçimizin mağdur olmaması adına alternatif çözümler geliştirdik. 200'e yakın su sondajı yapıldı. Fakat bunların da yeterli olmayacağını görünce, 35 yıl önce yapılan sulama ve tahliye kanallarının temizlenmesine yoğunlaştık" diye konuştu.

Kentin verimli arazileri ve iklimiyle tarımda ön plana çıkan bir şehir olduğunu hatırlatan Ali Kemal Ayaz, "Sulama sorunu nedeniyle yılda 2-3 mahsul alınabilecek topraklarımızdan, 1 mahsulü dahi zor alır duruma gelmiştik. Kanal hatlarını adeta bir anjiyo gibi temizliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Tuzluca Barajı da devreye girdiğinde, Iğdır yılda 3-4 verim alarak, Türkiye'nin tarımda öncü illerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

DSİ işçilerine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve Vali Ercan Turan'a teşekkür eden Ayaz, bu çalışmaların Iğdırlı çiftçileri şaha kaldıracağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasında sular durulmuyor! Adeta ateş püskürdü

Özcan Deniz ateş püskürdü: Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Bakan Göktaş: 1 milyar 227 milyon liralık destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

1 milyar 227 milyon lira hesaplara yatırıldı
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi

Telefonuna gelen mesajı geri çevirmedi! Emre'den anlamlı hareket
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.