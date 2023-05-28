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Iğdır'da seçim günü katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

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Iğdır'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü 2 kişi öldü. Kazada motosiklet sürücüsü Öner ile otomobil içindeki Latife Eman ve bebek Eyüp Eman olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içinde yaralanan sürücü Eyüp Eman ve Aysel Eman ise ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da seçim günü katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü 2 kişi öldü.

Iğdır'da Süphan Öner yönetimindeki 48 RR 480 plakalı motosiklet ile Eyüp Eman yönetimindeki 76 AF 228 plakalı otomobil, Asri Mezarlık önünde çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Öner ile otomobil içindeki Latife Eman ve bebek Eyüp Eman olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil içinde yaralanan sürücü Eyüp Eman ve Aysel Eman ise ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel

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