Iğdır'da seçim günü katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Iğdır'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü 2 kişi öldü. Kazada motosiklet sürücüsü Öner ile otomobil içindeki Latife Eman ve bebek Eyüp Eman olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içinde yaralanan sürücü Eyüp Eman ve Aysel Eman ise ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.