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Iğdır'da kuraklığa rağmen mısırda 250 bin tonu aşan üretim bekleniyor

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Iğdır'da kuraklığa rağmen mısırda 250 bin tonu aşan üretim bekleniyor Haber Videosunu İzle
Iğdır'da kuraklığa rağmen mısırda 250 bin tonu aşan üretim bekleniyor
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Iğdır'da DSİ'nin sulama kanalları sayesinde bu yıl dane ve silajlık mısır üretiminin 250 bin tonu aşması bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, 75 bin dekar alanda üretim yapıldığını, yağış azlığına rağmen sulamayla verimde sorun yaşanmadığını söyledi.

Türkiye'nin en az yağış alan illerinden Iğdır'da sulama imkanları sayesinde bu yıl 250 bin tonun üzerinde dane ve silajlık mısır üretimi bekleniyor.

Sahip olduğu iklim ve coğrafi şartlar sayesinde birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği Iğdır'da bunların yanı sıra mısır üretimi de sürüyor.

Yurdun en az yağış alan ve en kurak şehirlerinden Iğdır'daki tarlalar, Devlet Su İşlerinin (DSİ) Aras Nehri ile çeşitli kaynaklardan getirdiği kanallarla sulanıyor.

Başarılı sulama sayesinde kentteki tarlalarda dane mısırda dönüm başına 1 ton 300 kilonun üzerinde, silajlık mısırda da dönüm başına 6 tonun üzerinde verim alındı.

75 bin dekarlık alanda mısır üretimi yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, dane mısırın 40 bin, silajlık mısırın ise 35 bin dekarlık alanda üretildiğini söyledi.

Geçmiş yıllara göre üretim alanının aynı kaldığı fakat üretim rakamlarının arttığını belirten Tingiş, "Yaklaşık 50 bin tonun üzerinde danelik mısır, 200 bin tonun üzerinde de silajlık üretimi beklemekteyiz." dedi.

Üreticilerin 2026 yılında herhangi bir sorunla karşılaşmadan mısır üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Tingiş, "Özellikle sulama bağlantılarının iyi olmasından, sulama birliğimizin suyu zamanında ve düzgün şekilde sağlamasından dolayı Iğdır Ovası'nda üretimde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Yağış miktarlarımız düşüktü ancak verimde herhangi bir sorun yaşamadık." diye konuştu.

"Geçen yılki sezona göre bu sene daha iyi bir verim artışı sağladık"

Üretim rakamlarının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Tingiş, "Geçen yılki sezona göre bu sene daha iyi bir verim artışı sağladık. Özellikle hem dane mısırda hem de silajlık mısırda. Suyun ve gübreyi zamanında verilmesinden dolayı dane mısırda 1 ton 300 kilonun üzerinde bir verim aldık, çok iyi bakan tarlalarımıza 1 ton 700 kiloya kadar çıktık. Silajlık mısırda da 6 tonun üzerine çıkmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Kuraklığa rağmen çiftçilerin başarılı şekilde üretim yaptıklarının altını çizen Tingiş, şunları söyledi:

"Iğdır Ovası'nın yağış miktarı çok düşük. Bu sebepten dolayı suyun, tarla başlarına gelecek olan suyun zamanında gelmesi gerekmekte. Bu kapsamda da Devlet Su İşleri ve sulama birliklerimiz suyu zamanında sağladılar. Bu sebepten dolayı da üreticilerimiz herhangi bir şekilde verim kaybıyla karşılaşmadılar. Üreticilerimiz de çok güzel bir şekilde ürünlerini ürettiler. Üretmeye de devam ettiler."

Kaynak: AA
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