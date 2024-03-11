Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bisiklet Turu

Iğdır'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

Valilik desteğiyle, gönüllüler tarafından düzenlenen etkinlik, millet bahçesinden başladı.

Katılımcılar, bisikletleriyle Vali Yolu Caddesi'ni turlayıp tekrar millet bahçesine dönerek burada Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümünce düzenlenen konsere katıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, programı organize eden gönüllü Ayşe Elban, sporcular ve vatandaşlar da katıldı.