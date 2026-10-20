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Iğdır'da 1200 dekarı aşkın alanda ceviz hasadı sürüyor, 250 tonu aşan ürün bekleniyor

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Iğdır'da 1200 dekarı aşkın alanda, özellikle Tuzluca'nın dağ köylerinde yetiştirilen dağ cevizinde hasat sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, bu yıl 250 tonun üzerinde ürün beklediklerini, ince kabuk ve yüksek yağ asidi oranının pazarlama avantajı sağladığını söyledi.

Iğdır'da 1200 dekarı aşkın alanda yetiştirilen, ince kabuğu ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan cevizin hasadı yapılıyor.

İklimi ve coğrafi koşulları nedeniyle birçok sebze ve meyvenin üretildiği Iğdır'da, 1200 dekarı aşkın alanda "dağ cevizi" olarak nitelendirilen cevizde hasat sürüyor.

İnce kabuğu, beyaz içi ve kendine özgü lezzetiyle bilinen ceviz, özellikle Tuzluca ilçesinin dağ köylerinde üretiliyor. Her yıl sonbaharda hasadı yapılan dağ cevizinden bu yıl 250 tonun üzerinde ürün elde edilmesi bekleniyor.

Bahçelerde hummalı hasat yapan üreticiler, ürünlerini iç pazarda satışa sunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, şu an il genelinde ceviz hasadının sürdüğünü söyledi.

Yılın hasat edilen son ürünlerinden birinin de ceviz olduğunu belirten Tingiş, "İlimiz genelinde küçük ve büyük bahçelerde 1200 dekarın üzerinde ceviz üretimi yapılıyor. Özellikle Tuzluca ilçemizin birçok yerinde ve birçok ada parselinde ceviz üretimimiz devam ediyor. Yaklaşık 250 tonun üzerinde ceviz hasadı bekliyoruz." dedi.

"Yağ asit oranları yüksek, kabuğu ince"

Bu yıl ceviz üretiminin olumlu geçtiğini anlatan Tingiş, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz, dondan, doludan, herhangi bir şekilde bir afetten zarar görmeden kazasız bir sezon atlattı. Bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Özellikle Tuzluca ilçemizin yüksek kesimlerinde cevizlerimiz üretiliyor. Cevizlerimizin en büyük avantajı içlerinin beyaz olması, yağ asit oranlarının yüksek olması, bununla beraber de kabuk inceliğinin bulunması. Bu da üreticilerimizin ürünlerini diğer illere pazarlama noktasında büyük avantaj sağlıyor. Çünkü özellikle yüksek kesimde yetişen ürünlerimizin çok büyük katma değeri var. Tat, lezzet ve aroması önemli. Bu konuda da üreticilerimiz üretiyorlar. Üretmeye devam etsinler."

Tingiş, üreten çiftçinin her zaman yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA
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