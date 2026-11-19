Iğdır Aralık'ta çukura düşen sürüde 78 koyun birbirini ezerek telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'ın Aralık ilçesinde çiftçi Aydın Talip'e ait koyun sürüsü, yayladan dönerken Melekli beldesi yakınındaki çukura düştü. Hayvanların birbirini ezmesi sonucu 78 koyun telef oldu; TARSİM incelemesinin ardından hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince itlaf edildi.
Iğdır'da, çukura düşen koyunların birbirlerini ezmesi sonucu 78 koyun telef oldu.
Aralık ilçesinde çiftçilik yapan Aydın Talip'e ait koyun sürüsü, yayladan dönerken Melekli beldesi civarındaki bir çukura düştü.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelerek incelemede bulundu.
Yapılan tespit çalışmasında, hayvanların birbirlerini ezmesi sonucu 78 koyunun telef olduğu belirlendi.
Telef olan hayvanlar, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekiplerinin incelemesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince itlaf edildi.