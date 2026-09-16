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İdris Şahin'den Mehmet Şimşek'e OVP tepkisi: Hesap tutmadığı zaman mazeret üretmek değil, aynaya bakmak gerekir

İdris Şahin'den Mehmet Şimşek'e OVP tepkisi: Hesap tutmadığı zaman mazeret üretmek değil, aynaya bakmak gerekir
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Orta Vadeli Program'daki hedeflere ilişkin "Hedefler tutmuyor algısı doğru değil" açıklamasına tepki gösterdi. Şahin, "Hesap tutmadığı zaman mazeret üretmek değil, aynaya bakmak gerekir. Bunun adı basiretsizlik ve tutmayan hesaptır" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Orta Vadeli Program'daki hedeflere ilişkin "Hedefler tutmuyor algısı doğru değil" açıklamasına tepki gösterdi. Şahin, "Hesap tutmadığı zaman mazeret üretmek değil, aynaya bakmak gerekir. Bunun adı basiretsizlik ve tutmayan hesaptır" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi ve Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hesap tutmadığı zaman mazeret üretmek değil, aynaya bakmak gerekir. Sayın Mehmet Şimşek bugün çıkmış, Orta Vadeli Program hedeflerinin şaşmasını bir 'algı' olarak nitelendiriyor. Oysa bu çarpık tabloyu çizenler başkası değil, bizzat kendileriydi. Daha dün denecek kadar yakın bir zaman önce, 2023 şartlarında 2026 yılı için yüzde 8,5 enflasyon ve yüzde 5 büyüme hedefi koyan da yine kendileriydi. Bugün aynı yıl için enflasyon beklentisini yüzde 28,4'e çıkarıp büyüme tahminini yüzde 3,3'e düşürdüklerinde ise suçlu yine dış etkenler oluyor. Sayın Şimşek'in göreve geldiği günden bugüne yaşananları tek bir örnekle anlatalım. Görevi devraldığında Ankara'da mazot yaklaşık 20 liraydı. Bugün 96 lirayı geçti. Üç yılda neredeyse beş katına çıktı.

"BUNUN ADI BASİRETSİZLİK VE TUTMAYAN HESAPTIR"

Şimdi bunun da sebebi savaş deniliyor. Peki savaş yalnızca Türkiye'yi mi etkiliyor? Haziran 2023'ten Eylül 2026'nın ilk haftasına kadar motorin fiyatı avro bazında Almanya'da yaklaşık yüzde 48, Fransa'da yüzde 35, hemen yanı başımızdaki Yunanistan'da yüzde 32, Bulgaristan'da yüzde 47 arttı. Türkiye'de ise Haziran 2023'ten bugüne vatandaşın pompada ödediği TL fiyatındaki artış yaklaşık yüzde 389. Aynı savaş, aynı küresel enerji piyasası… Aradaki bu uçurumu hangi dış etkenle açıklayacaksınız?

Elbette bu coğrafyanın ekonomik maliyetleri vardır. Fakat bu milletin omuzlarındaki geçim derdi dün başlamadı. Emeklimizin maaşı bu kriz ikliminden çok önce de ev kirasına yetmiyordu, esnafımız yüksek faiz cenderesinde zaten kıvranıyordu, tarlasını eken çiftçimiz mazotun ve gübrenin fiyatı altında yıllardır eziliyordu. Siyaset ve yönetim, millete sunulan rakamların arkasında durma erdemidir. Üç yıl önce bu halka bir istikrar masalı anlatıp bugün duvara çarptığınızda bunun adı algı operasyonu olamaz. Bunun adı basiretsizlik ve tutmayan hesaptır!"

Kaynak: ANKA
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