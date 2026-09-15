Haberler

İdris Şahin: "Bankacılık sektörü 596 milyar lirayı aşan net kar elde ederken üretici yüzde 50’ye dayanan ticari kredi faizleriyle boğuşuyor"

İdris Şahin: 'Bankacılık sektörü 596 milyar lirayı aşan net kar elde ederken üretici yüzde 50’ye dayanan ticari kredi faizleriyle boğuşuyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, BDDK'nın ilk yedi aylık verilerinin iktidarın ekonomi politikasının kimin lehine, kimin aleyhine işlediğini bütün çıplaklığıyla gösterdiğini belirterek "Bankacılık sektörü 596 milyar lirayı aşan net kar, 1,4 trilyon liranın üzerinde net faiz ve kar payı geliri elde ederken; esnaf, sanayici ve üretici yüzde 50'ye dayanan ticari kredi faizleriyle boğuşuyor. Bugün esnaf krediye işini büyütmek için değil, kirasını, vergisini ve eski borcunu çevirebilmek için mecbur kalıyor" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, BDDK'nın ilk yedi aylık verilerinin iktidarın ekonomi politikasının kimin lehine, kimin aleyhine işlediğini bütün çıplaklığıyla gösterdiğini belirterek "Bankacılık sektörü 596 milyar lirayı aşan net kar, 1,4 trilyon liranın üzerinde net faiz ve kar payı geliri elde ederken; esnaf, sanayici ve üretici yüzde 50'ye dayanan ticari kredi faizleriyle boğuşuyor. Bugün esnaf krediye işini büyütmek için değil, kirasını, vergisini ve eski borcunu çevirebilmek için mecbur kalıyor" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilk yedi aylık verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"BDDK'nın ilk yedi aylık verileri, iktidarın ekonomi politikasının kimin lehine, kimin aleyhine işlediğini bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Bankacılık sektörü 596 milyar lirayı aşan net kar, 1,4 trilyon liranın üzerinde net faiz ve kar payı geliri elde ederken; esnaf, sanayici ve üretici yüzde 50'ye dayanan ticari kredi faizleriyle boğuşuyor. Bugün esnaf krediye işini büyütmek için değil, kirasını, vergisini ve eski borcunu çevirebilmek için mecbur kalıyor. Sanayici yeni yatırımın hesabını yapamıyor, mevcut üretimi nasıl sürdüreceğini düşünüyor. Yüzde 49'a dayanan ticari kredi faizinde 1 milyon liralık işletme sermayesinin yıllık faiz yükü neredeyse yarım milyon liraya ulaşıyor. Bu şartlarda üreticiden yatırım, esnaftan büyüme, sanayiciden istihdam beklemek gerçeklerden kopmaktır. Ekonomiyi yıllarca yanlış kararlarla bu hale getiren sizsiniz. Şimdi o yanlışların bedelini de üretene, çalışana, esnafa ve vatandaşa ödetiyorsunuz. İnsanları eski borcunu yeni borçla kapatmaya mahküm edip sonra buna 'dengelenme' diyemezsiniz. Taşıma suyla değirmen dönmez."

Kaynak: ANKA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
Bahçeli ile ne görüştü? Nagehan Alçı perde arkasını anlatıyor...

Bahçeli ile ne görüştü? Nagehan Alçı perde arkasını anlatıyor...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Fotoğrafları sildi, takibi bıraktılar! Ünlü çiftin bir aylık aşkı sona mı erdi?

Milli futbolcuyla yaşadığı aşk 1 ay sürdü!
İstanbul Havalimanı'nda 206 milyonluk kokain operasyonu! Bir şüpheli pilot kıyafetiyle kaçtı

Valizinden 206 milyonluk kokain çıktı, pilot kılığında kaçtı
Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında ölen Yüsra, Kilyos'ta toprağa verildi

Faciada kızını kurtaramadı! Yüsra'nın son yolculuğu
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin

Amedspor taraftarlarından söz istedi: O zaman Galatasaray'ı...
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi