İdlib ve Şam Kırsalında Gül Bahçeleri çiftçilere Umut Oluyor

İdlib ve Şam Kırsalında Gül Bahçeleri çiftçilere Umut Oluyor
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ve Şam kırsalında gül bahçeleri, çiftçiler ve yerinden edilenler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Zorluklara rağmen gül üretimi devam ediyor ve üreticiler, gülün çok sayıda kullanım alanına dikkat çekiyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili ile başkent Şam'ın kırsal bölgelerinde, tarım arazilerinin bir kısmını süsleyen gül bahçeleri, çiftçiler için gelir kaynağı oluyor.

Bölgedeki üreticiler, zorlu koşullara rağmen umutlarını koruyarak geleneksel gül üretimini sürdürmeye çalışıyor.

İdlib ile Şam kırsalındaki bölgelerde, tarım arazilerinin önemli bir kısmını bezeyen gül bahçeleri, özellikle çiftçiler ve yerinden edilenlere maddi imkan sağlıyor.

Çiftçilerin bazıları son yıllarda arazilerinin bir bölümünde gül yetiştirmeye başladı.

İdlibli çiftçi Zayd Hıravi, gülün çok sayıda kullanım alanı olduğuna işaret ederek "Gül, parfüm yapımında, ilaçlarda ve gül suyu üretiminde kullanılıyor. Bu nedenle oldukça değerli bir ürün. Şu anda gülleri toplayıp tüccarlara satıyoruz." dedi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından gül üreticilerinin, ülkenin çeşitli illerine ürün göndermeye başladığını ifade eden Hıravi, "Allah'a şükür işler yolunda. İnşallah daha iyiye gidecek." diye konuştu.

Killih köyünde işçi olarak çalışan Habib Muhammed de "Biz şu an gül mevsiminde çalışıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere iki vardiyamız var. Yaklaşık iki saat çalışıyoruz. Saatlik 15 lira alıyoruz. Ben bölge sakiniyim, mesafem kısa ama uzak yerlerden gelen işçiler için bu ücret yeterli olmuyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed, pek çok kişinin geçimini mevsimlik tarım işlerinden sağladığını belirterek "Gül mevsimindeyiz, ardından patlıcan ve domates mevsimi geliyor. Her mevsimin süresi ve ücreti farklı. Biz işçiler için daha iyi şartlar sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Yevmiyeli işçilerin bölge tarımı için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Habib Muhammed, daha adil ücretlendirme ve istikrarlı iş olanaklarının sağlanmasının, kırsaldaki geçim kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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