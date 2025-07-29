IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Bakanlar Arası Görüşmeler

İSTANBUL'da gerçekleşen IDEF 2025'te Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye gelen 40 Bakan ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) birçok ülkeden ziyaretçi katıldı. Yerli ve yabancı firmalar da geliştirdikleri ürünleri sergiledi. Fuara ev sahipliği yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de IDEF için ülkemize gelen 40 Bakan ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi" denildi.